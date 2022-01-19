В Нижнем Тагиле продлили работу ледового городка, несмотря на случаи вандализма

За всё время работы городка не обошлось без случаев вандализма. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил продлить работу ледового городка на Театральной площади до конца месяца. Обычно демонтаж ледовых и световых конструкций в городе проводился 25 января.

Решение принято в связи с популярностью площадки. Напомним, что вход и аттракционы там бесплатные. В новогодние праздники её в среднем посещали 3,5 тысячи человек.

"По отзывам – люди очень довольны, всем нравится. В этом году часто приезжают гости из других городов, в том числе из Екатеринбурга. Дети с удовольствием катаются на горках, взрослые фотографируются около ёлки и светодиодных фигур. Считаю, что нам удалось создать для жителей города по-настоящему праздничную, новогоднюю атмосферу", — передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова Владислава Пинаева.

За всё время работы городка не обошлось без случаев вандализма. Так, неизвестный посетитель утащил ящерицу у Хозяйки Медной горы, у Бременских музыкантов украли гитару, кто-то отломил руку у фигуры Крокодила Гены. Кроме того, задержана девушка, которая хотела отрезать часть световой гирлянды.

Директор ООО "Уралстрой-НТ" Константин Благинин сообщил, что за порядком в городке следят ежедневно. Там проводится уборка, монтажники осматривают фигуры, организовано дежурство частных охранников.

Напомним, что ранее глава уральской столицы Алексей Орлов продлил работу ледового городка в Екатеринбурге на две недели, до 30 января (следующего воскресенья). В Каменске-Уральском ледовая площадка проработает до 23 января.