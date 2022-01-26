Последние январские ярмарки пройдут в 34 свердловских муниципалитетах

В конце января жители Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты в 34 муниципалитетах региона.
Перечень выглядит следующим образом:
- Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (29 января с 09:00 до 18:00);
- Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (30 января с 09:00 до 16:00);
- Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3; перекрёсток Волгоградская – Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 08:00 до 22:00);
- Заречный – универсальная ярмарка у ДК "Ровесник" (29 января с 09:00 до 16:00);
- Ивдель – универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (январь – декабрь) и ул. Советской, 79 (до конца года);
- Ирбит – универсальные ярмарки на ул. Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной);
- Карпинск – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (31 января с 08:00 до 18:00);
- Качканар – универсальная ярмарка на земельном участке ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е, 7а, 7б (28–30 января);
- Кировград – универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2 (до 31 декабря);
- Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (до 31 января с 10:00 до 21:00) и на площади ТЦ (29 января с 09:00 до 17:00);
- Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (со вторника по воскресенье);
- Кушва – универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (28–30 января);
- Нижняя Салда – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ломоносова, 4 (каждую субботу с 09:00 до 16:00) и ул. Ломоносова, 5 (второе и четвёртое воскресенье каждого месяца с 09:00 до 17:00);
- Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" на пр. Ленина, 25 (27–28 января с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (каждую субботу с 09:00 до 16:00);
- Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (30 января);
- Североуральск – универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (январь – декабрь);
- пгт Верхнее Дуброво – универсальная ярмарка на ул. Строителей, 5 (28 января);
- п. Арти – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (29 и 30 января);
- с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (29 и 30 января);
- Верхняя Салда – универсальная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (28 января с 09:00 до 17:00) и сельскохозяйственная по тому же адресу (29-30 января с 09:00 до 18:00);
- Нижняя Тура – сельскохозяйственная универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (еженедельно с четверга по воскресенье);
- с. Башкарка – универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00);
- п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (еженедельно по средам и пятницам с 11:00 до 17:00);
- с. Бызово – универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (еженедельно по воскресеньям с 11:00 до 15:00);
- с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (еженедельно по пятницам с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (еженедельно по субботам с 11:00 до 14:00);
- д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома 32 по ул. Комсомольской (еженедельно по вторникам и субботам с 14:00 до 15:00);
- с. Южаково – универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (еженедельно по вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 14:00);
- с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (еженедельно по субботам с 12:00 до 14:00);
- Ревда – универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 по ул. Мира (29-30 января);
- Реж – универсальные ярмарки на ул. Ленина, 37а (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (еженедельно по субботам с 09:00 до 18:00);
- Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (еженедельно с четверга по субботу);
- Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 08:00 до 16:00).
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Добавим, на территории главного ледового городка столицы Урала продолжает работать ярмарка.
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