Главы свердловских муниципалитетов начали докладывать Евгению Куйвашеву об отлове собак

После поручения губернатора активная работа по отлову собак началась и в Нижнем Тагиле, где за день были пойманы 29 собак. Фото: Алексей Кунилов

Мэры свердловских городов взялись за исполнение поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по отлову бродячих собак и их содержанию. Первыми отчитались главы Серова, Нижнего Тагила и Красноуфимска.

Напомним, 4 февраля Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак в течение ближайших двух недель.

Глава Серовского ГО Василий Сизиков доложил губернатору, что местные власти на контрактной основе работают с приютом, рассчитанным на 50 животных.

"Выезжая по заявке, специалисты после отлова производят вакцинацию и стерилизацию особей, чипируют и оставляют в пункте временного содержания в течение 21 дня", — заявил Василий Сизиков.

В Красноуфимске создано 3 бригады по выявлению бродячих собак и 2 бригады для их отлова. В ближайшее время специалисты планируют отловить около 100 животных и поместить их либо в частный приют для животных, либо в утеплённое временное помещение. Кроме того, власти совместно с представителями бизнеса организовали ремонт второго здания под приют для бездомных животных. Также решается вопрос о строительстве муниципального приюта.

После поручения губернатора активная работа по отлову собак началась и в Нижнем Тагиле, где за день были пойманы 29 собак. Их разместили в приюте благотворительного фонда "Добрые руки", рассчитанном на 170 животных. Власти города решают вопрос о выделении территории под строительство нового муниципального приюта.

"По мнению специалистов, популяцию безнадзорных животных пополняют в основном собаки, выброшенные хозяевами или находящиеся на самовыгуле. В связи с этим местные власти активизируют работу с населением по ответственному отношению к содержанию домашних животных", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Например, памятку об ответственном отношении к животным разработали в Первоуральске. Она активно распространяется в общественных местах и социальных сетях.

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