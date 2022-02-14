В Екатеринбурге стартовала горячая линия по организации детского отдыха

В этом году планируется оздоровить порядка 57,5 тысяч юных горожан. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня родители юных екатеринбуржцев могут задать все интересующие их вопросы по организации детского отдыха — 2022. Звонки принимают специалисты со всех районов города.

Общаться с родителями готовы в будние дни с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). В частности на вопросы ответят представители департамента образования горадминистрации Наталья Ведерникова (304-12-56) и Татьяна Мезенина (304-12-47).

Фото: памятка для родителей

Также информацию можно получить тут. Добавим, этим летом в загородных лагерях готовы принять порядка 24 тысяч детей, в городских — около 29 тысяч. Порядка 4,5 тысячи юных горожан поедут в санатории.

Напомним, запись в загородные лагеря стартует 1 марта и продлится до 15 марта. Забронировать место в городском лагере родители смогут с 5 по 19 марта. В санатории — с 15 по 29 апреля. Подать заявку можно будет через портал госуслуг, МФЦ и ЦМУ.

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