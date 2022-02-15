Совет неравнодушных обсудил место установки головоломки со словом "УРАЛ"

Евгений Горенбург предложил разместить объект под Екатеринбургом на большой горе, чтобы было видно с разных точек. Фото: проект стелы "УРАЛ"

В Екатеринбурге проходит первое в этом году заседание Совета неравнодушных. Собравшиеся обсудили места под установку двух масштабных арт-объектов.

Речь идёт о проектах, которые не выиграли в конкурсе на размещение стелы у Кольцово — головоломка со словом "УРАЛ" и "Клубок Урала". Главный архитектор города Андрей Молоков представил участникам обсуждения список мест для каждой работы:

"Клубок Урала":

у Екатеринбург-Арены;

на ул. Татищева;

у бывшей гостиницы "Свердловск";

у стадиона "Динамо";

у Главпочтамта;

на пересечении улиц Попова — Вайнера.

"На пересечении Попова — Вайнера также может быть эта композиция. Там есть красная линия, она могла бы органично зайти на клубок. Тем самым история, которая в нём заложена, может графически разматываться по нашим улицам", — отметил Молоков.

Головоломка со словом "УРАЛ":

на площади первой Пятилетки;

на пересечении ул. Челюскинцев и пр. Космонавтов;

на круговой развязке в микрорайоне Новокольцовский, которой пока нет;

у Драмтеатра, где проходят культурные мероприятия.

Установка гигантского слова вызвала бурное обсуждение. В частности, было предложено рассмотреть площадь у Кафедрального собора или разместить объект за городом на большой горе, чтобы было видно с разных точек. Напомним, ранее директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, который является одним из авторов проекта "УРАЛ", предложил установить стелу на Верх-Исетском пруду или в поле под Екатеринбургом.

"Перечень не закрыт!" — заверил глава города Алексей Орлов.

Относительно второго объекта высказались немногие. Поскольку похожий арт-объект уже решено установить в аэропорту Кольцово, в городе, по мнению членов совета, он не нужен.

Предполагается, что к обсуждению данного вопроса власти города ещё вернутся. Будет учтено мнение горожан.

Напомним, итоги конкурса на размещение стелы у Кольцово были подведены 17 декабря 2021 года. Большинство граждан проголосовало за "Демидовский узел".