В Свердловской области создадут места в исправительных центрах для 400 осуждённых

Порядка 8 тысяч осуждённых могут претендовать на перевод на исправительные работы. Фото: Александр Исаков

В этом году на Среднем Урале планируется обеспечить места в исправительных центрах для 400 осуждённых. В них они вместо отбывания наказания в местах лишения свободы смогут жить и трудиться.

По информации ГУФСИН России по Свердловской области, в нашем регионе порядка 8 тысяч осуждённых могут претендовать на перевод на исправительные работы. На Среднем Урале в качестве центров для таких людей функционируют два изолированных участка. Они расположены в Первоуральске и Нижнем Тагиле. Осуждённые трудоустроены на городских предприятиях. Занимаются уборкой дорог и лестничных клеток, работают диспетчерами, кондукторами, электромонтёрами, водителями, делопроизводителями, трудятся в цехе промышленного производства. Многие из них осваивают новые профессии.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, для масштабирования проекта в него вовлекается бизнес. Государство возьмёт на себя часть расходов на создание исправительных центров при предприятиях. Рассматривается и вариант строительства новых центров с использованием модульных конструкций. Эти меры позволят создать дополнительно до 2 тысяч мест в год.

Отметим, что с 2017 года в нашей стране действует закон, позволяющий переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Как отметил в конце января министр юстиции РФ Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, люди, работающие в исправительных центрах, не считаются лишёнными свободы. Они получают заработную плату, имеют возможность общаться с родственниками.

"Понятно, что это уголовное наказание, а значит, там есть карающая составляющая, в отношении них есть определённые ограничения, — такие слова министра юстиции приводят на сайте Кремля. — Но достоинство этой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь".

9 февраля "Областная газета" писала, что в Кировградской воспитательной колонии начали транслировать передачи радиостанции "Радио Вера". Материалы радиоканала используются для духовно-нравственного воспитания осуждённых. В конце прошлого года мы сообщали, что на Среднем Урале осуждённые слепили из снега трёхметрового тигра.