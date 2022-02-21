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21 февраля 2022, 11:49

Израиль с 1 марта разрешит въезд туристам с двумя ПЦР-тестами

аэропорт Кольцово

Два въезда в Израиль туристам потребуется сделать два ПЦР-теста. Фото: Павел Ворожцов

Израиль с 1 марта разрешит въезд туристам. Но есть одно условие: они должны сделать два ПЦР-теста.

Новые правила распространяются на всех туристов — привитых и непривитых от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля. 

В заявлении, в частности, указано, что для въезда в страну туристам любого возраста потребуется сделать два ПЦР-теста. Один нужно выполнить перед отлётом, второй — после посадки в Израиле.

В прошлую пятницу "Областная газета" писала, что Австрия с 22 февраля разрешит россиянам въезд по отрицательным тестам на коронавирус. А 16 февраля мы рассказывали, что привитые вакциной "Спутник Лайт" туристы могут прибывать в Таиланд без карантина. Такое решение касается только туристической программы "Песочница", по условию которой человек должен находиться обязательные семь дней лишь на определённых территориях.

Областная газета Свердловской области

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