В Екатеринбурге открыли памятник героям фильма "Офицеры"

Скульптурная композиция воспроизводит встречу двух боевых товарищей — героев фильма "Офицеры". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на площадке перед Екатеринбургским суворовским училищем состоялось открытие скульптурной композиции "Есть такая профессия — Родину защищать". Она создана по мотивам советского фильма "Офицеры"

Памятниквоспроизводит одну из заключительных сцен кинокартины — встречу Ивана Варравы с боевым товарищем Алексеем Трофимовым, его супругой Любовью и внуком Иваном, курсантом суворовского училища. Как сообщает департамент информполитики региона, композиция создана в студии военных художников имени Грекова по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицина, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. Автор скульптурной композиции — Алексей Игнатов.

Как отметил во время церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, наш регион — родина сильных, смелых и мужественных людей, настоящих героев, которые делами доказывают свою верность России. Он назвал скульптурную композицию "символом единства идеалов и традиций военнослужащих всех поколений".

"Здесь воплощены благодарность ветеранам и нынешним воинам, вера в нашу молодежь — в тех, кто в скором будущем примет эстафету воинской доблести и чести", — подчеркнул глава региона.

В церемонии открытия скульптурной композиции также участвовали полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В конце декабря "Областная газета" писала, что на здание Дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф Сталина. А в январе мы сообщали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своём отношении к возвращению этого барельефа на фасад ОДО. Он высказался против.