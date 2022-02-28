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28 февраля 2022, 20:31

В Екатеринбурге стартует запись в загородные лагеря

детский лагерь

В загородных лагерях готовы принять порядка 24 тысяч детей, в городских — около 29 тысяч. Фото: Алексей Кунилов

В 00:00 1 марта в Екатеринбурге стартует запись в загородные лагеря. Подать заявление можно через портал Госуслуг, а также в отделениях ЦМУ и МФЦ.

Приём заявлений будет осуществляться:

  • в загородные лагеря — с 1 по 15 марта (на все смены);
  • в городские лагеря — с 5 по 19 марта (на все смены);
  • в санатории — с 15 по 29 апреля (на все периоды).

Заявления в городские лагеря, которые базируются в школах, также можно принести в образовательные учреждения лично. Всю дополнительную информацию по записи детей родители смогут найти тут.

Добавим, этим летом в загородных лагерях готовы принять порядка 24 тысяч детей, в городских — около 29 тысяч. Ещё 4,5 тысячи юных горожан отправятся в санатории. Всего на реализацию оздоровительной кампании – 2022 из городского и областного бюджетов выделено более 527 миллионов рублей.

Напомним, 23 февраля в столице Урала прошло "народное тестирование" по записи детей в оздоровительные лагеря. На портал Госуслуг поступило 1 216 заявлений.

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Областная газета Свердловской области

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