Евгений Куйвашев дал старт строительству мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом

Совладелец корпорации СТС Алексей Бобров рассказал главе региона об особенностях нижнетагильского комплекса. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал старт строительству современного мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов под Нижним Тагилом. Первую очередь введут в эксплуатацию в конце года. Стоимость всего проекта составит около 4 млрд рублей.

Как отметил губернатор, всего в рамках регионального спецпроекта запланировано проектирование и строительство 12 площадок — мусоросортировочных комплексов и объектов по утилизации. Их мощностей будет достаточно для сортировки 100 % и утилизации 50 % ТКО.

"В прошлом году мы уже приступили к строительству мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске. Сегодня начинаем работу в Нижнем Тагиле. Здесь в скором будущем появится суперсовременный экологичный комплекс", — передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики области.

Мощность нового мусоросортировочного комплекса составит не менее 185 тысяч тонн в год, а полигон будет способен ежегодно принимать 129,5 тысяч тонн отходов. Туда будут привозить неопасные отходы 4 и 5 класса из Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.

Совладелец корпорации СТС Алексей Бобров рассказал главе региона об особенностях нижнетагильского комплекса. По его словам, процесс работы с отходами будет настолько экологичным, что изменения скажутся на качестве жизни тагильчан. Вблизи полигона не будут загрязняться ни земля, ни вода. Кроме того, планируется предусмотреть систему очистки воздуха.

В дальнейшем на мусоросортировочном комплексе из органических отходов хотят получать нейтральный техногрунт. Его можно использовать для изоляции слоёв ТКО на полигоне и рекультивации. Проектом также предусмотрена возможность создания участка по производству топлива из отходов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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