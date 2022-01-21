Проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле прошёл госэкспертизу

Мусоросортировочный комплекс будет обрабатывать не менее 185 тысяч тонн отходов. Фото: Алексей Кунилов

Госэкспертиза одобрила проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. К его строительству приступят уже в конце января.

Мощность мусоросортировочного комплекса составляет не менее 185 тысяч тонн в год, а полигон способен будет ежегодно принимать 129,5 тысяч тонн отходов, рассказали в пресс-службе "Облкоммунэнерго".

"В прошлом году на строительной площадке мы провели подготовительные мероприятия по обустройству стройгородка, возвели подъездную автодорогу, подвели линию электроснабжения. Подрядчик выбран, разрешение получено – у нас есть все ресурсы, чтобы начать строительно-монтажные работы и вести стройку опережающими темпами", — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Буданов.

Напомним, стоимость строительства составляет 3 млрд 33,7 млн рублей.

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