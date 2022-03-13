Темы дня

Общество
13 марта 2022, 12:25

Владимир Путин наградил двух научных сотрудников из Свердловской области

ИММ УрО РАН

Оба награждённых являются главными научными сотрудниками ИММ УрО РАН. Фото: скрин Яндекс.Карты

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В списке значатся два представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, оба свердловчанина являются главными научными сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт математики и механики имени Красовского" Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН). Речь идёт о Виталии Бердышеве и Владимире Васине.

Первый удостоен Ордена почёта. Второй награждён Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Полный текст указа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце февраля Владимир Путин присвоил госнаграды олимпийским призёрам со Среднего Урала. Ещё раньше глава государства наградил свердловских учёных и железнодорожников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.03.2022, 12:25 / Общество
Владимир Путин наградил двух научных сотрудников из Свердловской области
13.03.2022, 11:41 / Спорт
FISU запретила российским и белорусским спортсменам участие в Универсиаде-2022
13.03.2022, 10:57 / Общество
PayPal заблокирует электронные кошельки россиян
13.03.2022, 10:13 / Общество
В Свердловскую область отправят 1650 беженцев с Украины и Донбасса
13.03.2022, 09:13 / Общество
В екатеринбургском дворе "КамАЗ" насмерть задавил мужчину