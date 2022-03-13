Владимир Путин наградил двух научных сотрудников из Свердловской области

Оба награждённых являются главными научными сотрудниками ИММ УрО РАН. Фото: скрин Яндекс.Карты

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В списке значатся два представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, оба свердловчанина являются главными научными сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт математики и механики имени Красовского" Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН). Речь идёт о Виталии Бердышеве и Владимире Васине.

Первый удостоен Ордена почёта. Второй награждён Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Полный текст указа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце февраля Владимир Путин присвоил госнаграды олимпийским призёрам со Среднего Урала. Ещё раньше глава государства наградил свердловских учёных и железнодорожников.