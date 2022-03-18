За сутки в Свердловской области выявили 1 776 случаев COVID-19

Более 5 тысяч человек выздоровели. Фото: Лариса Хайдаршина

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 1 776 граждан подтвердили коронавирус.

Более 5 тысяч человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 162 человека с COVID-19, а 9 человек скончались.

Напомним, вчера в регионе были лабораторно подтверждены 1 804 случая ковида. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 407 тысяч.

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