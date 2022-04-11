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Общество
11 апреля 2022, 18:11

Выход россиян в открытый космос состоится 18 апреля

  Юлия Пастух
МКС.

Фото: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Роскосмос согласовал дату и время первого за время 67-й длительной экспедиции выхода россиян в открытый космос. С начала года это второй по счёту выход наших космонавтов в открытое пространство.

В космос готовятся выйти космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. По сообщению пресс-службы Роскосмоса, выход запланированна 18 апреля 2022 года 17 часов 25 минут по Москве из Малого исследовательского модуля "Поиск".

По плану продолжительность работ на внешней поверхности МКС составит 6 часов 38 минут. В основном задачи выхода связаны с интеграцией манипулятора ERA в состав российского сегмента МКС.

Видео: Роскосмос

Напомним, впервые в 2022 году российские космонавты (Антон Шкаплеров и Пётр Дубров) вышли в открытое космическое пространство 19 января.

Областная газета Свердловской области

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