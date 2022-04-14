В Свердловской области снова похолодает

В период с 17 по 20 апреля на Среднем Урале похолодает. Фото: Галина Соловьёва

Дымка, которую вчера наблюдали жители Екатеринбурга и Камышлова, связана с активным началом пожароопасного сезона на территориях юга Сибири. В ближайшее время дышать станет проще. Этому будет способствовать похолодание.

"Циркуляция атмосферы в Уральском регионе вскоре изменится. Поднимающийся с Нижнего Поволжья циклон уже в конце рабочей недели (15 апреля) вызовет на Урале осадки, изменит направление ветра, затем приведёт к понижению температуры, что благоприятно скажется на очищении атмосферного воздуха от принесённых с востока примесей", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По её данным, в период с 17 по 20 апреля на Среднем Урале похолодает: ночная температура -1...+4 °С, на севере региона до -6 °С, днём +5...+10 °С.

Вчера "Областная газета" писала, что жители уральской столицы жалуются на дым и запах гари. Наши читатели сообщили, что запах и дымка фиксируются на ВИЗе, ЖБИ, Юго-Западе, в Академическом, Краснолесье и центре. В тот же день ГУ МЧС России по Свердловской области дало рекомендации для населения в связи со смогом.

Напомним, на Среднем Урале предупреждение о смоге будет действовать до 20:00 16 апреля.