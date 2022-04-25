В школе Екатеринбурга прошла линейка с поднятием флага и гимном России

Образовательным организациям рекомендовано в начале каждой учебной недели организовывать прослушивание гимна. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня утром в одной из школ Екатеринбурга прошла линейка по новым правилам — с поднятием флага и гимном России. На ней присутствовал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Торжественное мероприятие прошло в школе № 16 (ул. Павла Шаманова, 24).

Фото: Павел Ворожцов

"Поздравляю всех с началом традиции, которая будет формировать единство и правду нашей истории", — отметил министр во время своего выступления перед школьниками.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее министерство образования и молодёжной политики Свердловской области разослало в школы региона методические рекомендации по организации прослушивания гимна России и поднятия государственного флага. При этом проводить церемонии необходимо во время торжественных мероприятий.

Фото: Павел Ворожцов

"Образовательным организациям рекомендовано в начале каждой учебной недели организовывать прослушивание гимна. Это может происходить перед началом уроков. Гимн можно включать по единой радиосвязи. Специального сбора учеников для этого не требуется — школьники могут слушать гимн в своём классе", — поясняли "Облгазете" в департаменте информполитики региона.

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