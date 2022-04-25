Темы дня

Общество
25 апреля 2022, 11:59

В школе Екатеринбурга прошла линейка с поднятием флага и гимном России

церемония поднятия флага

Образовательным организациям рекомендовано в начале каждой учебной недели организовывать прослушивание гимна. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня утром в одной из школ Екатеринбурга прошла линейка по новым правилам — с поднятием флага и гимном России. На ней присутствовал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Торжественное мероприятие прошло в школе № 16 (ул. Павла Шаманова, 24).

Фото: Павел Ворожцов

"Поздравляю всех с началом традиции, которая будет формировать единство и правду нашей истории", — отметил министр во время своего выступления перед школьниками.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее министерство образования и молодёжной политики Свердловской области разослало в школы региона методические рекомендации по организации прослушивания гимна России и поднятия государственного флага. При этом проводить церемонии необходимо во время торжественных мероприятий.

Фото: Павел Ворожцов

"Образовательным организациям рекомендовано в начале каждой учебной недели организовывать прослушивание гимна. Это может происходить перед началом уроков. Гимн можно включать по единой радиосвязи. Специального сбора учеников для этого не требуется — школьники могут слушать гимн в своём классе", — поясняли "Облгазете" в департаменте информполитики региона.

Читайте также:

Со следующего учебного года в российских школах каждую неделю будут исполнять гимн РФ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.04.2022, 21:25 / Экономика
Владимир Якушев призвал к налаживанию коммуникации между учёными и промышленниками
25.04.2022, 20:28 / Общество
УрФУ открывает магистратуру совместно с китайским вузом
25.04.2022, 19:54 / Экономика
Президент РФ предлагает снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых
25.04.2022, 18:52 / Экономика
Владимир Путин поручил создать комфортные условия для оставшихся в РФ иностранных компаний
25.04.2022, 18:38 / Общество
ФСБ задержала террористов, планировавших убийство журналиста Владимира Соловьёва