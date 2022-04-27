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27 апреля 2022, 14:30

Центр Екатеринбурга перекроют из-за ночной репетиции парада

репетиция парада

Во время проведения тренировок в центре города стоянка на площади 1905 года будет запрещена. Фото: Полина Зиновьева

Третья ночная репетиция парада Победы состоится в центре Екатеринбурга. На период проведения тренировки, с 20:00 27 апреля по 4:00 28 апреля, движение транспорта будет закрыто.

В указанное время автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта). Изменится схема движения 9 автобусных маршрутов — № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 и перестанут ходить трамваи № 2, 6, 13, 15, 18 и 26.

Кстати, во время проведения тренировок в центре города стоянка на площади 1905 года будет запрещена.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Водителей призывают быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут.

Следующая репетиция пройдёт в ночь на 30 апреля. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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