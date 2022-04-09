В Екатеринбурге из-за репетиций парада будут закрывать движение трамваев и троллейбусов

Движение трамваев будет закрыто 20, 25, 27 и 29 апреля, 5 и 7 мая. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения трамваев и троллейбусов. Ограничения связаны с проведением репетиций парада Победы в центральной части города.

По данным ЕМУП "Гортранс", 20 и 27 апреля с 20:00 до окончания репетиции будет закрыто движение трамваев по пр. Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях). Ограничения коснутся маршрутов № 2, 6, 13, 15, 18 и 26.

Фото: сайт гортранса

25 и 29 апреля и 5 мая с 20:00 до окончания репетиции, а также 7 мая с 05:00 до 12:00 будет закрыто движение:

трамваев по пр. Ленина и ул. Татищева (от Луначарского до Красноуральской в обоих направлениях), по ул. Московская (от Радищева до Дворца Молодёжи в обоих направлениях):

Фото: сайт гортранса

троллейбусов по улицам Репина, Малышева (от гостиницы Центральная до конечных станций Крауля и Посадская в обоих направлениях).

Фото: сайт гортранса

Ранее "Областная газета" показывала, как прошла первая в этом году тренировка. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.