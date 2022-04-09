В Екатеринбурге из-за репетиций парада будут закрывать движение трамваев и троллейбусов

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения трамваев и троллейбусов. Ограничения связаны с проведением репетиций парада Победы в центральной части города.
По данным ЕМУП "Гортранс", 20 и 27 апреля с 20:00 до окончания репетиции будет закрыто движение трамваев по пр. Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях). Ограничения коснутся маршрутов № 2, 6, 13, 15, 18 и 26.
25 и 29 апреля и 5 мая с 20:00 до окончания репетиции, а также 7 мая с 05:00 до 12:00 будет закрыто движение:
- трамваев по пр. Ленина и ул. Татищева (от Луначарского до Красноуральской в обоих направлениях), по ул. Московская (от Радищева до Дворца Молодёжи в обоих направлениях):
- троллейбусов по улицам Репина, Малышева (от гостиницы Центральная до конечных станций Крауля и Посадская в обоих направлениях).
Ранее "Областная газета" показывала, как прошла первая в этом году тренировка. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.