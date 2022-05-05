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5 мая 2022, 14:18

В России купили более 300 тысяч путевок по программе детского туристического кэшбека

  Юлия Пастух
Дорожные указатели

4,7 млрд рублей уже вернулись родителям на карты. Фото: Павел Ворожцов

Родители потратили на путевки в детские лагеря 11 миллиардов рублей.

"Общий объем денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 млрд рублей. Основная часть покупок, как правило, приходится на весну — начало лета, вместе с тем продажи детских путевок продлятся до 31 августа, передает в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства напомнила, что компенсируется 50% стоимости путевок в детские лагеря. Отправить ребенка на отдых по программе можно до 30 сентября с возможностью захватить все последние смены.

Как ранее писала "Областная газета", повторить программу с 1 мая поручил глава РФ Владимир Путин. Сумма возврата по купленной путевке составляет 50% ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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В программу детского кешбэка включились 52 лагеря Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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