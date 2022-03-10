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10 марта 2022, 20:15

В мае в России заработает программа детского туристического кешбэка

Программа предполагает возврат 50% стоимости путёвки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Программа предполагает возврат 50% стоимости путёвки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторить в 2022 году программу детского туристического кешбэка. Её запустят в мае.

Она предполагает возврат 50% стоимости путёвки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей.

"В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с первого мая. Надо только заранее всё это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году", — заявил на сегодняшнем заседании с членами правительства глава государства.

Глава Минтруда Антон Котяков уже заявил о готовности выполнить эту задачу.

Напомним, что программа детского туристического кешбэка проводилась в прошлом году с 25 мая по 31 августа по предложению президента РФ.

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Областная газета Свердловской области

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