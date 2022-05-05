Профилактика огня: какие меры противопожарной безопасности действуют в Екатеринбурге

В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге состоялся пресс-тур, посвященный обеспечению мер противопожарной безопасности в городе. Рассказываем и показываем, что мы узнали во время мероприятия.

Для начала специалисты продемонстрировали процесс создания минерализованной полосы, которая создает барьер от распространения огня на поверхности земли в условиях низового пожара. Полосу создает трактор — ежедневно проходя по 30-50 километров.

Фото: Павел Ворожцов

Как отметил начальник отдела гражданской защиты Орджоникидзевского района Николай Бушуев, помимо минерализованных полос обустраиваются и противопожарные водоемы.

Фото: Павел Ворожцов

Мы также смогли увидеть парк спецтехники, задействованной для обеспечения пожарной безопасности в лесах уральской столицы.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, посетили Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу, где ведется круглосуточный мониторинг за ситуацией, а также установлена система "Лесохранитель".

Фото: Павел Ворожцов

"Мы занимаемся мониторингом круглосуточно, в особенности при введении режимов особой пожарной опасности. Кроме наблюдения по системе "Лесохранитель", имеются оперативные группы, которые находятся в районах и выезжают при получении информации", — отметил замдиректора по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" Николай Машковский.

Фото: Павел Ворожцов

По данным главного специалиста комитета административных органов горадминистрации, с начала пожароопасного периода на территории города произошло 15 лесных загораний общей площадью 29,6 га. Однако на данный момент все под контролем.

Достаточно часто причиной лесных пожаров становится несоблюдение правил пожарной безопасности или переход огня в лес с расположенных рядом с ним территорий. О ЧП необходимо сообщать по номеру 8 800 100-94-00 или 112.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим.

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