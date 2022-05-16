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16 мая 2022, 11:48

Под Невьянском обнаружили осколочно-фугасный снаряд

снаряд

Боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области росгвардейцы обследовали и уничтожили снаряд. Он представлял опасность для жизни и здоровья граждан.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, опасный предмет обнаружили во время дорожных работ на 10 км автодороги Пьянково — Верхняя Пышма. На место оперативно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН "Малахит" Росгвардии.

Специалисты обследовали находку и идентифицировали ее как боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. С соблюдением необходимых мер безопасности находка была уничтожена на месте.

Ранее "Областная газета" писала, что житель поселка Привокзальный Верхотурского района во время земельных работ на своем участке обнаружил боеприпас. Находкой стал 76-мм артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со взрывателем. Он мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поэтому был уничтожен.

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Областная газета Свердловской области

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