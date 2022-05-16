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Общество
16 мая 2022, 12:22

Краснознаменная группа оказалась в Первоуральске

Краснознаменная группа

Краснознаменная группа вернется в Екатеринбург после восстановительных работ. Фото: Алексей Кунилов

Краснознаменная группа, которая несколько лет назад располагалась в самом центре Екатеринбурга, оказалась в другом свердловском городе. О том, вернется ли она в столицу Урала, "Областная газета" узнала в пресс-службе мэрии.

Как заявили изданию, сейчас Краснознаменная группа находится на предприятии в Первоуральске, где ведется восстановление ее конструкции. В горадминистрации также уточнили, что сегодня на официальном портале Екатеринбурга стартует новое голосование о месте установки памятника.

Напомним, 12 апреля городские власти уже запускали подобный опрос. Екатеринбуржцам предлагалось выбрать из следующих вариантов размещения группы:

  • на историческом месте на Плотинке;
  • на улице Челюскинцев возле РЖД;
  • на пересечении улиц Гагарина и Ленина;
  • на площади Первой Пятилетки.

Однако позже из перечня возможных мест исключили плотину городского пруда. Тогда специалисты отмечали, что 300-летняя плотина может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживанием объекта.

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали девять лет назад. О ее возвращении заговорили в начале 2019 года. Предполагалось, что памятник не только восстановят, но и вернут ему исторический орденоносный облик. Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления монумента затягиваются.

Областная газета Свердловской области

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