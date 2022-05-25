В семье Героя России Дамира Юсупова пополнение

В семье Дамира и Натальи трое детей. Фото: из личного архива летчика

В семье Героя России, уральского летчика Дамира Юсупова родился ребенок.

"Первая прогулка с новым человечком", – написал он в соцсетях.

Теперь в семье Дамира и Натальи трое детей. У летчика есть еще два сына – Ильяс и Исмаил от первого брака с Аминой Юсуповой.

Летчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолета Airbus A321 рейса Москва – Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. В результате происшествия никто не погиб. Позже президент РФ присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Добавим, осенью прошлого года Дамир Юсупов побывал в редакции "Областной газеты". На встречу он пришел с супругой Натальей, поэтому удалось расспросить его не только о любви к небу, подвиге и об отношении к политике, но и о личном. Большое эксклюзивное интервью читайте тут.