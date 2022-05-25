480 юных спортсменов из ЛНР и ДНР проведут каникулы на Урале

Проектом предусмотрено четыре смены по 21 дню с единовременным проживанием 120 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области запущен проект "Урал – детям Донбасса". В рамках него в регионе смогут отдохнуть воспитанники Донецкого училища олимпийского резерва им. С. Бубки и детских спортивно-юношеских школ. Всего 480 человек.

С 1 июня по 28 августа дети из ЛНР и ДНР смогут посетить спортивно-оздоровительный лагерь в Новоуральске. Для них будут организованы специальные спортивные смены, рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Проектом предусмотрено четыре смены по 21 дню с единовременным проживанием 120 человек, отмечают в областном департаменте информполитики.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что у спортсменов Луганской и Донецкой народных республик, находящихся в РФ, есть возможность участвовать в соревнованиях наравне с российскими командами. В этом году в стране запланировано свыше 7 тысяч состязаний.

"Мы сосредоточили усилия на развитии соревнований внутри страны и будем рады всем командам и спортсменам, для кого спорт – это движение вперед, справедливая конкуренция и стремление к борьбе на спортивных площадках", — подчеркнул министр.

Добавим, это не первый прием школьников с Донбасса на Урале. В марте здесь встретили 34 юных спортсмена. Для школьников было организовано посещение достопримечательностей региона, общение со сверстниками и тренировки со свердловскими спортсменами. Школьники пробыли здесь три месяца и в конце мая отправляются домой.

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