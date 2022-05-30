Темы дня

Общество
30 мая 2022, 20:07

Екатеринбуржцы выбрали место для Краснознаменной группы

Карснознаменная группа

О возвращении Краснознаменной группы заговорили в начале 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге подвели итоги голосования за место для установки Краснознаменной группы. 41,8% жителей уральской столицы проголосовали за площадь Первой Пятилетки.

С 16 по 30 мая в голосовании, которое проводилось на сайте администрации Екатеринбурга, приняли участие 2 332 человека.

Вторым по популярности вариантом для установки Краснознаменной группы стала территория на пересечении ул. Гагарина и пр. Ленина, за которую голоса отдали 31,1% респондентов. Меньше голосов получили перекресток ул. Машиностроителей и пр. Космонавтов (14%) и площадка между улицами Героев России и Стрелочников (13,1%), сообщает пресс-служба мэрии.

Первоначально Краснознаменная группа с орденом Ленина были установлены в 1974 году на крыше павильона для подъемных механизмов плотины городского пруда. Под весом конструкции целостность железобетонных перекрытий была нарушена, из-за чего в 2013 году Краснознаменную группу демонтировали. О ее возвращении заговорили в начале 2019 года. 

Читайте также:

Алексей Орлов выступил за установку Краснознаменной группы на Уралмаше.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.05.2022, 20:07 / Общество
Екатеринбуржцы выбрали место для Краснознаменной группы
30.05.2022, 19:12 / Спорт
Тренера Андрея Воронкова дисквалифицировали на два года за оскорбление игрока "Уралочки"
30.05.2022, 18:48 / Политика
Доход Алексея Орлова за 2021 год снизился в четыре раза
30.05.2022, 18:04 / Общество
Миллиард рублей вложат в "Чистый воздух" в Свердловской области
30.05.2022, 17:29 / Культура
Стриминговый кинотеатр Netflix отключил серверы в России