Темы дня

Общество
18 мая 2022, 14:30

Алексей Орлов выступил за установку Краснознаменной группы на Уралмаше

  Юлия Пастух
Краснознаменная группа

На днях на официальном портале Екатеринбурга стартовало новое голосование о месте установки памятника. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе выездной проверки объектов городского хозяйства высказался за установку Краснознаменной группы на площади Первой Пятилетки.

"Уралмаш – это наша гордость. Это все, что связано с присвоением Екатеринбургу статуса города трудовой доблести, в том числе благодаря "Уралмашзаводу", – передает слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

Напомним, в настоящее время Краснознаменная группа находится на предприятии в Первоуральске, где ее восстанавливают. На днях на официальном портале Екатеринбурга стартовало новое голосование о месте установки памятника. На выбор предлагаются 4 площадки: площадь Первой Пятилетки, пересечение улиц Героев России и Стрелочников, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

Ранее в перечне площадок также числилась плотина городского пруда, однако позднее ее исключили — специалисты отмечали, что 300-летняя плотина может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживанием объекта. 

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали девять лет назад. О ее возвращении заговорили в начале 2019 года. 

Читайте также:

Краснознаменную группу не вернут на Плотинку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.05.2022, 15:07 / Общество
В Екатеринбурге сквозной проезд по Кольцовской развязке откроют в августе
18.05.2022, 14:30 / Общество
Алексей Орлов выступил за установку Краснознаменной группы на Уралмаше
18.05.2022, 14:19 / Общество
19 мая в России стартует ОГЭ
18.05.2022, 13:07 / Общество
Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге дебошира
18.05.2022, 13:04 / Политика
Новым руководителем ЛДПР стал Леонид Слуцкий