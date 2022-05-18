Алексей Орлов выступил за установку Краснознаменной группы на Уралмаше

На днях на официальном портале Екатеринбурга стартовало новое голосование о месте установки памятника. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе выездной проверки объектов городского хозяйства высказался за установку Краснознаменной группы на площади Первой Пятилетки.

"Уралмаш – это наша гордость. Это все, что связано с присвоением Екатеринбургу статуса города трудовой доблести, в том числе благодаря "Уралмашзаводу", – передает слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

Напомним, в настоящее время Краснознаменная группа находится на предприятии в Первоуральске, где ее восстанавливают. На днях на официальном портале Екатеринбурга стартовало новое голосование о месте установки памятника. На выбор предлагаются 4 площадки: площадь Первой Пятилетки, пересечение улиц Героев России и Стрелочников, пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

Ранее в перечне площадок также числилась плотина городского пруда, однако позднее ее исключили — специалисты отмечали, что 300-летняя плотина может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживанием объекта.

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали девять лет назад. О ее возвращении заговорили в начале 2019 года.

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