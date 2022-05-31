С 1 июня проиндексирую пенсии, прожиточный минимум и МРОТ. Фото: Галина Соловьева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июне. С первого месяца лета в стране введут паспорт болельщика, ужесточат контроль оборота оружия и повысят штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах.

Вячеслав Володин особенно отметил индексацию пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10%. "Все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены", — заявил он в своем telegram-канале. Накануне "Областная газета" рассказывала об этом подробнее.

С 1 июня также:

увеличится период выплаты пенсии по потере кормильца. Ее смогут получать граждане старше 18 лет, окончившие школу и не поступившие в средние или высшие учебные заведения, до 1 сентября года, в котором завершено обучение;

появится паспорт болельщика, при наличии которого можно будет приобрести билет на спортивные мероприятия;

устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта РФ будет называться или губернатором, или главой региона.

Еще через неделю, с 8 июня:

социальная помощь станет более адресной;

усилится ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повысятся в 15-20 раз, для юрлиц — в два-три раза;

увеличится с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия.

С 29 июня:

препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, могут использоваться для лечения тяжелобольных детей;

облегчается идентификация клиентов-физлиц для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

О том, какие законы вступили в силу в мае, читайте тут.