В Свердловскую область идут заморозки до -2 °С

Местами в области столбики термометров опустятся ниже нуля. Фото: Нина Георгиева

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В Свердловской области прогнозируются заморозки.

Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, две ночи подряд — 4 и 5 июня — на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы от 0 до -3 °С. Данное предупреждение распространяется и на Курганскую область.

Несмотря на прохладные ночи, днем свердловчан ждет летняя погода. В субботу воздух прогреется до +16...+21 °С, в воскресенье и понедельник — +17...+22 °С. В Екатеринбурге в эти дни будет — +17...+19 °С, +19...+21 °С и +18...+20 °С соответственно.

Добавим, в теплые дни стоит отказаться от купания в свердловских водоемах. На сегодняшний день на Среднем Урале нет ни одного одобренного санврачами. Вода особенно опасна для детей. Один несчастный случай уже произошел в уральской столице. На Малоистокском пруду утонул подросток. Об инциденте читайте тут.

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