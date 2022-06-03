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3 июня 2022, 13:29

СК проводит проверку по факту гибели подростка на водоеме Екатеринбурга

купальный сезон

Инцидент произошел днем 2 июня. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Свердловской области организована проверка по факту гибели 14-летнего подростка. Юный екатеринбуржец утонул во время купания на Малоистокском пруду.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, в рамках процессуальной проверки опрашиваются очевидцы, родственники несовершеннолетнего, проводится судмедэкспертиза. По итогам будет принято процессуальное решение.

По данным УМВД России по Екатеринбургу, предварительно установлено, что группа детей 2008–2010 годов рождения без сопровождения взрослых находилась в районе гидротехнического сооружения. Несмотря на низкую температуру воды ребята купались.

"Пострадавший, не имея достаточных навыков плавания, также прыгнул в водоем. Ситуация осложнялась также сильным течением в районе инцидента", — уточнили там. Ранее о происшествии рассказали в областном ГУ МЧС по России.

На сегодняшний день в регионе освидетельствованы и признаны безопасными только два пляжа: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске и пляж санатория "Гранатовая бухта" в Сысертском ГО на берегу Верхнесысертского пруда. При этом ни одного водоема санврачами не одобрено.

Напомним, 30 мая "ОГ" писала, как екатеринбуржцы открыли купальный сезон.

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Областная газета Свердловской области

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