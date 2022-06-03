В Екатеринбурге утонул подросток

В необорудованных местах на берегах водоемов размещены предупреждающие аншлаги "Купание запрещено". Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге погиб подросток, который вместе с друзьями нырял на озере Малый Исток. Инцидент произошел 2 июня.

Тревожное сообщение поступило от очевидцев. Они рассказали, что после очередного прыжка в воду один из подростков не выплыл на поверхность.

Прибывшие на место спасатели и представители следственных органов приступили к поиску подростка. Его тело было найдено и поднято на берег менее чем через 2 часа. Спасти его не удалось, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Гражданам напоминают, что купание в непредназначенных для этого местах опасно для жизни. Не стоит игнорировать предупреждающие аншлаги "Купание запрещено", размещенные на берегах водоемов.

На сегодняшний день в регионе освидетельствованы и признаны безопасными только два пляжа: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске и пляж санатория "Гранатовая бухта" в Сысертском ГО на берегу Верхнесысертского пруда. При этом ни одного водоема санврачами не одобрено.

Вода особенно опасна для несовершеннолетних без присмотра взрослых. "Дети не понимают опасность, которой подвергают себя, купаясь в непредназначенных для этого местах, а при возникновении угрозы жизни, даже находясь в компании сверстников, не всегда способны оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры по спасению товарища", — отмечают спасатели.

Напомним, 30 мая "ОГ" писала, как екатеринбуржцы открыли купальный сезон.

Читайте также:

В Екатеринбурге установят 16 знаков о запрете купания.