Темы дня

Общество
6 июня 2022, 13:57

Жительница Нижнего Тагила установила рекорд России

рекордсменка Альфия Хайруллина

Подготовка заняла 2,5 месяца. Фото: сайт "Книга рекордов России"

23-летняя жительница Нижнего Тагила Альфия Хайруллина стала рекордсменкой по наибольшей продолжительности удержания горизонтального упора на согнутой руке на брусьях в России. У нее лучший результат среди женщин.

Как говорится на сайте "Книга рекордов России", результат тагильчанки составил 36,17 секунды.

На странице регионального объединения уличной атлетики "Стойкие" отмечается, что это первый рекорд среди женской половины команды. Подготовка к нему заняла 2,5 месяца.

Ранее "Областная газета" писала, что в Книгу рекордов России попал воспитанник объединения уличной атлетики "Стойкие" из Нижнего Тагила Дмитрий Боярских. Он дольше всех, среди мальчиков 11 лет, удерживал горизонтальный упор на согнутых руках ("крокодильчик").

Читайте также:

12-летний тагильчанин попал в Книгу рекордов России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.06.2022, 15:53 / Общество
На Среднем Урале ожидаются грозы и шквалистый ветер
06.06.2022, 15:35 / Общество
В Екатеринбурге выявили вредителя в 3 тоннах киви
06.06.2022, 14:58 / Общество
В России за минувшие сутки подтверждено 3 349 случаев COVID-19
06.06.2022, 14:52 / Общество
В торговом комплексе Екатеринбурга обнаружили 7,5 тысяч пачек поддельных сигарет
06.06.2022, 14:14 / Политика
В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за призывы против безопасности РФ