В "Оленьих ручьях" устроят трехдневный мини-фестиваль народов Среднего Урала

На площадке фестиваля можно будет послушать песни и частушки на марийском языке. Фото: Станислав Савин

В природном парке "Оленьи ручьи" пройдет мини-фестиваль обычаев и народов Свердловской области. Мероприятие продлится три дня — 11, 12 и 13 июня.

По данным организаторов мероприятия, гости парка смогут примерить казачьи костюмы и стать участниками свадьбы по-уральски. Также посетителям предложат порубить капусту настоящей сечкой в старинном корыте, сфотографироваться в традиционных русских нарядах и изготовить игровую старинную марийскую куклу.

Отмечается, что мероприятие состоится в рамках нового эко-маршрута на экскурсионном рельсовом автобусе "Орлан". Узнать подробности и забронировать билет можно тут.

"Погружение в культуру народов Среднего Урала начнется уже в "Орлане" по дороге в парк. Представители различных народов подготовили небольшие развлекательные мини-программы с экскурсом в историю и фольклор. Те, кто прибыл "Оленьи ручьи" самостоятельно, смогут посетить интерактивную площадку фестиваля с тематическими фотозонами и мастер-классами с 15:00 до 17:00", — говорится в сообщении.

Напомним, в середине мая в регионе открылся эко-маршрут "Оленьи ручьи". Рельсовый автобус курсирует по выходным и праздничным дням. Отправка из Екатеринбурга в 8:13, прибытие на станцию Бажуково в 10:50. Время в пути 2 часа 37 минут. В обратную сторону поезд выезжает в 17:26.

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