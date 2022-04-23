Шаман провёл обряд в "Ласточке" из Екатеринбурга до Каменска-Уральского

Продажа билетов открывается за 10 дней до отправления поезда. Фото: пресс-служба "СПК"

Сегодня с пассажирами утренней "Ласточки" сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский проехал шаман. Он провёл ритуал с бубном и зарядил присутствующих на увлекательное путешествие.

Фото: пресс-служба "СПК"

По приезде в Каменск-Уральский гости составили маршрут для ознакомления с городом. Прибывшим предложили экскурсии по бывшему Разгуляевскому руднику, Краеведческому музею им. Стяжкина, а также на Колокольный завод. Кроме того, можно было продолжить знакомство с шаманом и посетить этно-деревню "Угорское поселье".

Фото: пресс-служба "СПК"

Утренняя "Ласточка" будет курсировать по указанному маршруту по субботам до 8 октября. Поезд № 7082 Екатеринбург — Каменск-Уральский отправляется в 08:21, прибытие в 09:58. Обратный рейс № 7081 в 18:39.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Продажа билетов открывается за 10 дней до отправления поезда.

Добавим, новое направление движения "Ласточки" появилось по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который поставил задачу развивать внутрирегиональные маршруты. Первый электропоезд "Ласточка" из Екатеринбурга в Каменск-Уральский отправился 16 апреля.

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