Темы дня

Общество
8 июня 2022, 17:35

Программа праздничных мероприятий на День России в Екатеринбурге

День России

Спеть вместе с тысячным хором могут все желающие. Фото: Алексей Кунилов

В День России, 12 июня, жителей и гостей Екатеринбурга ждет большая праздничная программа. С утра и до вечера на разных площадках будут проходить культурные и спортивные мероприятия.

В 12:00 в Историческом сквере начнется ежегодная концертная программа "Хором славим Россию и город". Сводный тысячный хор исполнит знакомые с детства и популярные песни под аккомпанемент духового оркестра. Присоединиться могут все желающие — тексты песен будут транслироваться на мультимедийном экране в формате караоке.

В это же время на главной сцене парка имени Маяковского стартует концерт, а в фан-зоне — фестиваль "Блогеры России". В Литературном квартале и парке "Эльмашевский" с 12:00 будут звучать стихи.

В 13:00 на Октябрьской площади пройдет масштабный Фестиваль традиций и обычаев Урала. На ярмарке уральских мастеров можно будет приобрести украшения из натуральных камней, традиционную вышивку и ткачество, изделия из кости и дерева. Для всех желающих пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи, нижнетагильской лаковой росписи по металлу, резьбе по дереву, гончарному ремеслу. На этнографической выставке представят предметы быта, традиционную одежду народов, проживающих на территории области. Весь день будут работать фотозоны.

В 14:00 на площади 1905 года начнется гала-концерт юных дарований "АртПоколение Екатеринбург — 2022". Перед зрителями в том числе выступят Уральский государственный русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы, ансамбль NON SOLO, Уральский академический филармонический оркестр совместно с Симфоническим хором. Тогда же в Синара Центре стартует гала-концерт Международного инклюзивного конкурса чтецов.

В праздничный день в центре города будет ограничена розничная продажа алкоголя.

Кроме того, в День России состоится марафон "Европа-Азия". В этом году его девиз — "Zа Россию". Участники стартуют в 10:00 с площади Советской армии и финишируют на площади Первой Пятилетки. На период забега запланированы перекрытия улиц и парковок. Изменится схема движения автобусов № 68 и 80.

Финал конкурса "Уральская краса — длинная коса" также намечен на эту дату. В этом году за титул будут бороться 82 представительницы прекрасного пола от 4 до 40 лет. Полюбоваться на участниц и проголосовать за понравившуюся можно здесь.

Ранее "Областная газета" также писала, что 11, 12 и 13 июня в природном парке "Оленьи ручьи" пройдет мини-фестиваль обычаев и народов Свердловской области. Мероприятие приурочат к Дню России. Подробности читайте тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2022, 20:50 / Общество
Аркадий Чернецкий принял участие в акции по сбору книг для беженцев ДНР и ЛНР
08.06.2022, 20:33 / Общество
Евгений Куйвашев решил вопрос с трамваем для Краснотурьинска
08.06.2022, 20:05 / Общество
В Свердловской области откроют два новых исправительных центра
08.06.2022, 19:59 / Культура
В Екатеринбурге открылся фестиваль "Денис Мацуев представляет…"
08.06.2022, 18:23 / Общество
Преподаватель из Екатеринбурга выиграл в лотерею загородный дом