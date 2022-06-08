Программа праздничных мероприятий на День России в Екатеринбурге

Спеть вместе с тысячным хором могут все желающие. Фото: Алексей Кунилов

В День России, 12 июня, жителей и гостей Екатеринбурга ждет большая праздничная программа. С утра и до вечера на разных площадках будут проходить культурные и спортивные мероприятия.

В 12:00 в Историческом сквере начнется ежегодная концертная программа "Хором славим Россию и город". Сводный тысячный хор исполнит знакомые с детства и популярные песни под аккомпанемент духового оркестра. Присоединиться могут все желающие — тексты песен будут транслироваться на мультимедийном экране в формате караоке.

В это же время на главной сцене парка имени Маяковского стартует концерт, а в фан-зоне — фестиваль "Блогеры России". В Литературном квартале и парке "Эльмашевский" с 12:00 будут звучать стихи.

В 13:00 на Октябрьской площади пройдет масштабный Фестиваль традиций и обычаев Урала. На ярмарке уральских мастеров можно будет приобрести украшения из натуральных камней, традиционную вышивку и ткачество, изделия из кости и дерева. Для всех желающих пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи, нижнетагильской лаковой росписи по металлу, резьбе по дереву, гончарному ремеслу. На этнографической выставке представят предметы быта, традиционную одежду народов, проживающих на территории области. Весь день будут работать фотозоны.

В 14:00 на площади 1905 года начнется гала-концерт юных дарований "АртПоколение Екатеринбург — 2022". Перед зрителями в том числе выступят Уральский государственный русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы, ансамбль NON SOLO, Уральский академический филармонический оркестр совместно с Симфоническим хором. Тогда же в Синара Центре стартует гала-концерт Международного инклюзивного конкурса чтецов.

В праздничный день в центре города будет ограничена розничная продажа алкоголя.

Кроме того, в День России состоится марафон "Европа-Азия". В этом году его девиз — "Zа Россию". Участники стартуют в 10:00 с площади Советской армии и финишируют на площади Первой Пятилетки. На период забега запланированы перекрытия улиц и парковок. Изменится схема движения автобусов № 68 и 80.

Финал конкурса "Уральская краса — длинная коса" также намечен на эту дату. В этом году за титул будут бороться 82 представительницы прекрасного пола от 4 до 40 лет. Полюбоваться на участниц и проголосовать за понравившуюся можно здесь.

Ранее "Областная газета" также писала, что 11, 12 и 13 июня в природном парке "Оленьи ручьи" пройдет мини-фестиваль обычаев и народов Свердловской области. Мероприятие приурочат к Дню России. Подробности читайте тут.