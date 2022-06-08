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Общество
8 июня 2022, 18:23

Преподаватель из Екатеринбурга выиграл в лотерею загородный дом

победитель лотереи

По профессии Андрей педагог, преподает в вузе историю религий. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Преподаватель из Екатеринбурга Андрей Зайнуров выиграл загородный дом стоимостью 900 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей. Счастливый билет на 331-й тираж гослотереи "Золотая подкова" мужчине подарил отец.

Итоги розыгрыша Андрей не спешил проверять. О билете ему напомнил отец спустя два месяца. Они вместе отправились до киоска и узнали о выигрыше.

"Я чуть дара речи не лишился. Теперь снова верю в чудеса", — рассказывает екатеринбуржец. Приз он оформил деньгами, сообщили в пресс-службе "Столото". Большую часть средств он подарит отцу, а на оставшуюся часть сделает ремонт.

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Областная газета Свердловской области

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