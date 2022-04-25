Екатеринбуржец выиграл в лотерею 8,5 млн рублей, не отгадав ни одного числа

Участников тиража из Екатеринбурга призывают проверить результаты розыгрыша. Фото: Павел Ворожцов

Житель Екатеринбурга выиграл суперприз лотереи "Всё или ничего". Повезло ему в 41 984-м тираже.

Всего в розыгрыше участвовали 1 126 билетов, но посчастливилось лишь одному. Свердловчанин выиграл 8 541 440 рублей, при этом не отгадав ни одного числа.

По правилам данной гослотереи, в билете необходимо отметить 12 чисел — от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного.

Подробности о счастливчике ещё не известны. Он пока не обратился за выигрышем, сообщили в пресс-службе "Столото".

Кстати, за 2021 год совокупная сумма выигрышей участников лотерей из Свердловской области составила 1 024 286 778 рублей. В регионе было приобретено 5 752 163 выигрышных лотерейных билета.

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