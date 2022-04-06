Поклонник лотерей из Свердловской области впервые выиграл крупный приз

Оформил выигрыш сын победителя. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Жителю Свердловской области, который всю жизнь играл в лотерею, повезло в 1428-м тираже "Русского лото". Он выиграл автомобиль.

На оформление приза в Москву приехал сын счастливчика Сергей Петунин. Он поделился историей лотерейной победы своего отца.

"Отец покупает билеты всю жизнь. Участие в лотереях для него — традиция. Он каждую неделю следит за розыгрышами по телевизору, ведёт статистику и делает записи в тетради. Я в этом ничего не понимаю", — сказал мужчина, добавив, что на победу семья отреагировала спокойно.

Выигрыш свердловчанин оформил деньгами, сообщили в пресс-службе "Столото". На что будут потрачены 800 тысяч рублей ещё не решено.

Ранее "Областная газета" писала о свердловском водителе, который стал лотерейным миллионером.

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