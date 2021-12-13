Житель Серова выиграл в лотерею 11 млн рублей

Благодаря правильным цифрам свердловчанин в одночасье стал обладателем внушительной суммы денег. Фото: Владимир Мартьянов.

Житель Свердловской области выиграл суперприз гослотереи – более 11,1 миллиона. Счастливый билет обошёлся ему в 40 рублей.

Розыгрыш 40220-го тиража "Спортлото "5 из 36" состоялся в минувшую субботу. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе "Столото", победителем стал житель Серова. За выигрышем он ещё не обратился.

По правилам указанной лотереи суперприз получает тот, кто угадает все числа в первом и во втором полях билета. Уралец отметил 24, 2, 31, 7, 34 в первом поле билета и число 3 – во втором.

Участников розыгрыша из Свердловской области просят проверить результаты тиража на сайте "Столото". Возможно, именно вы окажетесь тем самым счастливчиком.

А вы знали?Выигрыш в лотерею не является поводом для лишения детских выплат.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге ищут победителя лотереи с выигрышем 4,4 млн рублей.

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