В Екатеринбурге ищут победителя лотереи с выигрышем 4,4 млн рублей

Екатеринбуржец отметил 10, 15, 3, 5, 17, 13, 14, 4 в первом поле билета и 4 – во втором, и стал обладателем крупной суммы. Фото: Владимир Мартьянов.

Житель Екатеринбурга выиграл суперприз гослотереи – 4 353 660 рублей, потратив на билет 60 рублей. Розыгрыш состоялся 21 ноября.

Екатеринбуржцу посчастливилось выиграть в 62726-м тираже «Рапидо 2.0». Как сообщили в пресс-службе «Столото», подробности о победителе пока неизвестны. В лотерейный центр счастливчик ещё не обратился.

По правилам игры, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Екатеринбуржец отметил 10, 15, 3, 5, 17, 13, 14, 4 в первом поле билета и 4 – во втором, и стал обладателем крупной суммы.

Ранее Министерство труда разъяснило, какие правила действуют при начислении детских пособий. Выигрыш в лотерею не является поводом для лишения выплат.

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