Водитель из Свердловской области стал лотерейным миллионером

Часть выигранных средств победитель подарит родителям и купит автомобиль. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя

Житель Свердловской области Турал Рзаев уже пару лет участвует в лотерейных розыгрышах. До 1423-го тиража "Русского лото" он выигрывал небольшие суммы.

Но после удачного для него розыгрыша мужчина стал миллионером. Счастливый билет Турал приобрёл на почте, где по просьбе родителей оплачивал коммунальные услуги.

Передачу счастливчик смотрел вместе с близкими. "Я быстро зачеркнул числа в одном билете и попросил родных ущипнуть меня. Мне настолько не верилось, что это происходит наяву, что даже голова закружилась. До сих пор не осознал, что стал миллионером", — передаёт слова мужчины пресс-служба "Столото".

Известно, что Турал работает водителем, занимается грузоперевозками. Часть выигранных средств он планирует отдать родителям. Также в планах приобрести автомобиль.

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