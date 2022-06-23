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23 июня 2022, 17:17

Губернатор Евгений Куйвашев презентует Зарине Догузовой лучшие туристические места Среднего Урала

Евгений Куйвашев и Зарина Догузова

За один день пребывания в регионе ее познакомят с лучшими туристическими проектами Среднего Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По приглашению губернатора в Свердловскую область прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова. За один день пребывания в регионе ее познакомят с лучшими туристическими проектами Среднего Урала.

О том, что Зарина Догузова прибыла в Свердловскую область, "ОГ" писала ранее.

Главным пунктом визита главы Ростуризма на Средний Урал станет посещение известных туристических локаций — горы Белой, деревни Усть-Утка и сплав по реке Чусовой вместе с губернатором региона и сенатором РФ Эдуардом Росселем. Во время путешествия по реке они оценят, где и как стоит размещать объекты туристической инфраструктуры, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"В Свердловскую область буквально на сутки приехала глава Ростуризма Зарина Догузова. За несколько часов надо успеть показать ей все наши жемчужины, а регион большой — размером с две Австрии. Посмотрели на гору Белую, сейчас отправимся на сплав по Чусовой", — написал губернатор у себя в telegram-канале.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Среднего Урала подписал два соглашения о развитии внутреннего и въездного туризма в регионе — с корпорацией Туризм.РФ и с Зариной Догузовой.

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Областная газета Свердловской области

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