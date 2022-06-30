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Общество
30 июня 2022, 13:33

На Сабантуй в селе Кадниково запустят дополнительные автобусы

Сабантуй

Областной Сабантуй пройдет на площадке загородного клуба "Белая лошадь". Фото: Владимир Мартьянов

В воскресенье, 3 июля, в селе Кадниково на территории загородного клуба "Белая лошадь" пройдет областной Сабантуй. Чтобы уральцам было проще добраться до места проведения праздника, власти запустят в этот день дополнительные автобусы.

Добраться до села Кадниково в обычные дни можно на автобусе № 133, который идет от Екатеринбурга до Двуреченска. 3 июля автобус начнет движение в 06:28. В период с 09:00 до 19:00 транспорт будет ездить в усиленном режиме, то есть, в это время интервалы между автобусами составят 30 минут, а в остальные часы — 60 минут. 

На маршруте в день Сабантуя будет работать 4 автобуса средней и большой вместительности, еще один предусмотрен в резерве.

"Такой порядок организации транспортного обслуживания для Сабантуя реализуется министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области не в первый раз. Он уже показал свою эффективность", — замглавы регионального минтранса Денис Чегаев.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что на празднике также будет предусмотрено несколько тысяч парковочных мест.

Напомним, что в Екатеринбурге Сабантуй прошел 25 июня.

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Областная газета Свердловской области

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