Исторический сквер в Екатеринбурге закроют до ноября

Стоимость работ по благоустройству общественной зоны составила 150 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Общественную территорию обновят за четыре месяца. При этом кардинально сквер не изменится. Параметры и вид планируется сохранить такими, какими они были задуманы архитектором 50 лет назад.

По данным председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, в планах лишь обновить уже созданное: заменить все бетонные и частично гранитные плиты, отремонтировать ступени, восстановить газоны, установить новые скамьи и урны. Общая площадь объекта составляет 5 гектаров.

Сквер был возведен в 1973 году в честь 250-летия Екатеринбурга. И теперь, накануне его 300-летия, главная часть набережной Исети приобретет первозданный вид.

Первый этап работ стартует уже 5 или 6 июля. Полностью благоустроить сквер хотят до ноября. На этот период ремонтируемый участок ограничат запрещающими лентами. Горожан призывают воздержаться от прогулок на указанной территории.

Кстати, стоимость работ по благоустройству общественной зоны составила 150 млн рублей, 53 из них были выделены из областного бюджета в рамках подготовки Екатеринбурга к юбилею — оставшуюся часть суммы взял на себя муниципалитет.

Напомним, ремонт Исторического сквера — часть масштабного проекта, запущенного градоначальником Алексеем Орловым, по благоустройству набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Околоводные территории планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону — одну из крупнейших в Европе и России.

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