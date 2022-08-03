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Общество
3 августа 2022, 13:18

В Екатеринбург на поезде прибыли 53 беженца с Донбасса и Украины

беженцы

Фото: представлено Валерием Горелых

На поезде Симферополь — Омск в Екатеринбург прибыли жители из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Всего 53 человека, в том числе 19 детей.

На железнодорожном вокзале их встретили сотрудники полиции, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что на автобусе в сопровождении наряда ГИБДД беженцев доставили в санаторий в Нижних Сергах.

"Вынужденные переселенцы добрались до Екатеринбурга благополучно. Они отметили, что настолько комфортабельных условий в долгой дороге на их памяти еще не было. Современный скоростной поезд с кондиционером и Wi-Fi, регулярным горячим питанием и заботой со стороны бортпроводников и медперсонала — именно такими останутся впечатления от гостеприимства России", — сказал полковник Горелых.

Фото: представлено Валерием Горелых

Сейчас в Нижних Сергах с учетом последнего пополнения размещено свыше 330 человек, из них 114 — дети. Санаторий находится под круглосуточной охраной. Гражданам оказывается помощь в оформлении документов, представители местной власти устраивают детей в школы и детсады, их родителям предлагают варианты по трудоустройству.

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Областная газета Свердловской области

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