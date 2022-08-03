Что ждет Екатеринбург в День города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень основных мероприятий и схемы изменения движения в День города. В этом году праздник пройдет 20 августа (суббота).
Как отмечают в пресс-службе мэрии, гостей и жителей уральской столицы ждет насыщенная программа. "18 событий в разных микрорайонах города организованы таким образом, чтобы каждый смог найти для себя мероприятие по душе", — говорится в сообщении.
Церемония открытия Дня города стартует на площади 1905 года в 10:00. Затем начнется концертная программа, которая завершится только поздним вечером. Кроме того, традиционно состоятся возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и праздничный фейерверк.
Продажу алкоголя во время праздника запретят:
- в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — пер. Красного — ул. Челюскинцев (с 8:00 до 23:00);
- на ул. Вильгельма де Геннина от Академика Парина до Павла Шаманова (с 10:00 до 23:00);
- на пр. Академика Сахарова от Рябинина до Анатолия Мехренцева (с 10:00 до 23:00).
20 августа с 06:00 до завершения праздничной программы нельзя будет проехать по:
- пр. Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);
- ул. Толмачева (от пр. Ленина до Первомайской);
- ул. Пушкина (от Малышева до пр. Ленина);
- ул. Антона Валека (от Маршала Жукова до Февральской революции);
- ул. Вайнера (от Антона Валека до пр. Ленина);
- ул. Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);
- ул. Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);
- ул. Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
- ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина);
- ул. Дзержинского (от Горького до Царской);
- ул. Первомайской (от Горького до Царской);
- ул. Горького (от Первомайской до Дзержинского);
- ул. Клары Цеткин (от Горького до Пролетарской).
Напомним, ранее "Областная газета" публиковала программу празднования 300-летия Нижнего Тагила. Юбилей будут отмечать три дня. На праздник ждут помощника президента России Владимира Мединского.