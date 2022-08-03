Что ждет Екатеринбург в День города

Традиционно отгремит праздничный фейерверк. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень основных мероприятий и схемы изменения движения в День города. В этом году праздник пройдет 20 августа (суббота).

Как отмечают в пресс-службе мэрии, гостей и жителей уральской столицы ждет насыщенная программа. "18 событий в разных микрорайонах города организованы таким образом, чтобы каждый смог найти для себя мероприятие по душе", — говорится в сообщении.

Церемония открытия Дня города стартует на площади 1905 года в 10:00. Затем начнется концертная программа, которая завершится только поздним вечером. Кроме того, традиционно состоятся возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и праздничный фейерверк.

Продажу алкоголя во время праздника запретят:

в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — пер. Красного — ул. Челюскинцев (с 8:00 до 23:00);

на ул. Вильгельма де Геннина от Академика Парина до Павла Шаманова (с 10:00 до 23:00);

на пр. Академика Сахарова от Рябинина до Анатолия Мехренцева (с 10:00 до 23:00).

20 августа с 06:00 до завершения праздничной программы нельзя будет проехать по:

пр. Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);

ул. Толмачева (от пр. Ленина до Первомайской);

ул. Пушкина (от Малышева до пр. Ленина);

ул. Антона Валека (от Маршала Жукова до Февральской революции);

ул. Вайнера (от Антона Валека до пр. Ленина);

ул. Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);

ул. Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);

ул. Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина);

ул. Дзержинского (от Горького до Царской);

ул. Первомайской (от Горького до Царской);

ул. Горького (от Первомайской до Дзержинского);

ул. Клары Цеткин (от Горького до Пролетарской).

Напомним, ранее "Областная газета" публиковала программу празднования 300-летия Нижнего Тагила. Юбилей будут отмечать три дня. На праздник ждут помощника президента России Владимира Мединского.