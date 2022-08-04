В Екатеринбурге самокатчиков будут штрафовать за езду вдвоем

Кикшеринговый сервис разработал специальный алгоритм распознавания. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге будут штрафовать горожан, которые ездят вдвоем на одном электросамокате. Для этого российская кикшеринговая компания разработала специальную систему распознавания.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе компании Whoosh, работа по созданию алгоритма заняла больше года. В настоящее время идет тестирование на нескольких десятках самокатов.

"Один из самых сложных вопросов — понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек и что с этим делать. Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу — плохой сценарий, особенно на первом этапе. Скорее всего, мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверное, штрафовать или блокировать аккаунт", — рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Поездки на самокате вдвоем запрещены правилами сервиса, тем не менее нарушения периодически случаются.

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