В Екатеринбурге 10-летний самокатчик выехал на запрещающий сигнал светофора и попал под машину

Мальчик на самокате выехал на красный сигнал светофора и попал под машину. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 10-летний мальчик на самокате проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на проезжую часть и попал под машину. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

ДТП случилось на улице Серова возле дома № 2, сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. По предварительным данным, 60-летний водитель Peugeot Partner двигался по улице Большакова в сторону 8 Марта. При повороте направо перед ним на дорогу вылетел ребенок на самокате. В этот момент на светофоре для пешеходов горел красный свет. Шофер применил экстренное торможение, однако наезда избежать не получилось.

На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, установили обстоятельства и личности участников аварии. В инспекции готовятся посетить с проверкой школу, где учится пострадавший ребенок. Также материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатеринбурга.

В ГИБДД вновь призывают родителей контролировать отдых детей и напоминать им о ПДД, а также объяснять разницу между светофором для транспорта и пешеходов.

Напомним, ранее в МВД предложили включить в школьную программу уроки по управлению самокатами. А в Екатеринбурге одна из кикшеринговых компаний заявила, что намерена штрафовать клиентов за передвижение на электросамокатах вдвоем.