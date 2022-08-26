В Екатеринбурге суд продолжит рассматривать дело об испорченной картине из Третьяковской галереи

Суд начнет рассмотрение дела в отношении Александра Васильева в общем порядке. Фото: Павел Ворожцов

Мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга сегодня готовится в общем порядке приступить к рассмотрению дела бывшего охранника Ельцин Центра, испортившего картину из Третьяковской галереи. На заседание могут быть вызваны свидетели.

Всего по делу проходят четыре свидетеля: два сотрудника Ельцин Центра, московский эксперт-реставратор и представитель потерпевшей стороны, рассказал корреспонденту "Областной газеты" адвокат подсудимого Алексей Бушмаков. В случае если они не появятся на заседании, то защита не будет против оглашения свидетельских показаний, которые были даны в ходе расследования уголовного дела. Юрист намерен дальше настаивать на назначении его подзащитному минимального штрафа.

"Подзащитный признает свою вину, раскаивается, приносит извинения. Наша задача получить возможный минимум и в идеале прекратить это уголовное дело. В интересах потерпевшего закончить процесс быстрее с минимальными для него физическими и эмоциональными последствиями", — отметил Алексей Бушмаков.

Напомним, ранее за Александра Васильева заступилась Ксения Собчак, опубликовав в telegram-канале свой взгляд на ситуацию. Адвокат подсудимого сообщил, что после этого история Васильева получила общефедеральную огласку.

"Подзащитного многие жалеют, общественное мнение на его стороне. Ущерба картине как такового не причинено, она вернулась в галерею в абсолютно в том же виде, в котором поступила в Ельцин Центр. Материальный ущерб покрыла страховая компания. Вредных негативно общественных последствий просто нет", — добавил юрист.

Напомним, суд решил рассматривать уголовное дело 64-летнего Александра Васильева в общем порядке. Он обвиняется в вандализме — пририсовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры".