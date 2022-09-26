В Екатеринбурге пошел первый снег

Непогода стала причиной заторов. Фото: Алексей Кунилов

Как и прогнозировали синоптики, 26 сентября в Екатеринбурге пошел снег. В прошлом году это произошло позже, 3 октября.

Сразу несколько читателей "Областной газеты" поделились снимками. На них можно увидеть, что снег не сразу тает и даже ложится небольшим слоем на землю и машины.

Снимок из центра города. Фото: Антон Кузнецов

Фото сделано вблизи железнодорожного вокзала. Фото: Антонина Смирнова

С видом на Малышевский мост и микрорайон ЖБИ. Фото: Марина Иванова

Снег валит и в других населенных пунктах Среднего Урала. Жительница Березовского прислала нам вот такой кадр.

Фото: Ольга Зайцева

По данным сервиса Яндекс.Карты, столицу Урала сковали 9-балльные пробки. На дорогах фиксируются многочисленные ДТП. Водителям стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю, ведь впереди жителей Свердловской области ждет похолодание. Подробнее с прогнозом погоды для региона и уральской столицы можно ознакомиться здесь.