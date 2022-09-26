Темы дня

Общество
26 сентября 2022, 09:17

В Екатеринбурге пошел первый снег

первый снег

Непогода стала причиной заторов. Фото: Алексей Кунилов

Как и прогнозировали синоптики, 26 сентября в Екатеринбурге пошел снег. В прошлом году это произошло позже, 3 октября.

Сразу несколько читателей "Областной газеты" поделились снимками. На них можно увидеть, что снег не сразу тает и даже ложится небольшим слоем на землю и машины.

Снимок из центра города. Фото: Антон Кузнецов
Фото сделано вблизи железнодорожного вокзала. Фото: Антонина Смирнова
С видом на Малышевский мост и микрорайон ЖБИ. Фото: Марина Иванова

Снег валит и в других населенных пунктах Среднего Урала. Жительница Березовского прислала нам вот такой кадр.

Фото: Ольга Зайцева

По данным сервиса Яндекс.Карты, столицу Урала сковали 9-балльные пробки. На дорогах фиксируются многочисленные ДТП. Водителям стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю, ведь впереди жителей Свердловской области ждет похолодание. Подробнее с прогнозом погоды для региона и уральской столицы можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.09.2022, 10:25 / Политика
Референдумы по вхождению ЛНР и ДНР в состав России признали состоявшимися
26.09.2022, 09:17 / Общество
В Екатеринбурге пошел первый снег
25.09.2022, 18:25 / Общество
На территории Сысертского округа ввели режим ЧС
25.09.2022, 17:39 / Общество
Мотогонщик из Екатеринбурга повредил позвоночник на соревнованиях
25.09.2022, 16:47 / Общество
Татьяна Москалькова призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых и их родственников